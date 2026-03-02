Ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a prezentat marțea trecută, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, planul armatei pentru al cincilea an de război, care se concentrează pe
Islanda: Referendum privind aderarea la UE
Guvernul islandez va organiza, la o dată care urmează a fi stabilită, un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, a declarat Ministerul de Externe de la Reykjavik pentru AFP. Islanda a depus o cerere de aderare în 2009, a început negocierile în 2010, le-a suspendat după trei ani și și-a retras cererea în 2015. Opinia publică este împărţită în mod egal între opozanţii şi susţinătorii aderării. (C.Z.)