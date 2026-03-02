ETA a devenit obligatorie pentru intrarea în Regatul Unit

Data: 02 Martie 2026

De miercurea trecută, vizitatorii din 85 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sunt obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic, notează AFP.

Lansată în 2023, iniţial pentru cetăţenii din Qatar și apoi din alte ţări din Golf, ETA a fost extinsă și a devenit obligatorie în cazul tuturor cetăţenilor din țări pentru care nu este nevoie de viză pentru vizite în Regatul Unit mai scurte de şase luni sau al celor care nu au permis de şedere. Persoanele în tranzit pe aeroporturile britanice trebuie, de asemenea, să dețină ETA.

Pentru cetăţenii europeni, documentul digital a fost introdus în aprilie 2025, dar agenţii de frontieră au dat dovadă de flexibilitate în timpul controalelor. Însă perioada de tranziţie s-a încheiat, iar „pasagerii fără o Autorizaţie Electronică de Călătorie vor fi împiedicaţi să se îmbarce” în avioane sau trenuri către Regatul Unit, a anunţat Ministerul de Interne de la Londra.

Autorizația este valabilă doi ani şi costă 16 lire sterline (circa 19 euro), dar guvernul declară pe site-ul său că intenţionează să ridice preţul la 20 de lire sterline. Până în septembrie 2025, au fost emise 19,6 milioane de documente ETA.

ETA, legată digital de paşaport, se obține în general în câteva minute de la depunerea cererii online sau prin intermediul aplicaţiei UK ETA app, disponibilă în Google Play sau Apple Store. Autoritățile britanice anunţă, totuşi, un termen maxim de trei zile lucrătoare pentru procesare.

Sistemul este similar cu cel american ESTA şi cu ETIAS pe care Uniunea Europeană urmează să îl lanseze la sfârşitul acestui an. (C.Z.)