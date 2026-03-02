Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conflict în Orientul Mijlociu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 02 Martie 2026

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă un atac comun împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe iraniene. Operațiunea a dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei, care conducea Iranul din 1989, și a unor oficiali de vârf, între care ministrul apărării şi şeful ­Corpului Gardienilor Revoluţiei. Teheranul a ripostat cu lovituri asupra Israelului şi mai multor ţări arabe care găzduiesc baze militare americane, relatează agenţiile de presă. (C.Z.)

