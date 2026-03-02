Ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a prezentat marțea trecută, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, planul armatei pentru al cincilea an de război, care se concentrează pe
Conflict în Orientul Mijlociu
Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă un atac comun împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe iraniene. Operațiunea a dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei, care conducea Iranul din 1989, și a unor oficiali de vârf, între care ministrul apărării şi şeful Corpului Gardienilor Revoluţiei. Teheranul a ripostat cu lovituri asupra Israelului şi mai multor ţări arabe care găzduiesc baze militare americane, relatează agenţiile de presă. (C.Z.)