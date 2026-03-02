Campanie de reabilitare a lui Stalin

Data: 02 Martie 2026

O casă de producţie rusă a început săptămâna trecută filmările la seria cu patru episoade „Stalin”, despre dictatorul sovietic a cărui imagine Kremlinul încearcă să o reabiliteze de mai mulţi ani, relatează EFE. „Nu voi spune că a fost un tip bun şi drăguţ, dar el a fost cel care a construit ţara noastră, din a cărei moştenire continuăm să ne hrănim”, a afirmat regizorul Vladimir Bortko. Deși preşedintele rus condamnă uneori excesele stalinismului, linia politică a Kremlinului le minimalizează. În manualele de istorie, dictatorul este prezentat ca un erou şi învingătorul nazismului. De la venirea lui Putin la putere în 2000, circa o sută de monumente ale lui Stalin au fost ridicate în Rusia. (C.Z.)