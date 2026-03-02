Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Planul armatei ucrainene pentru al cincilea an de război

Data: 02 Martie 2026

Ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a prezentat marțea trecută, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, planul armatei pentru al cincilea an de război, care se concentrează pe îmbunătăţirea apărării aeriene, stoparea avansului inamicului şi privarea Rusiei de resurse.

Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, citat de EFE, Mihailo Fedorov a explicat că noul plan al forţelor armate răspunde sarcinii venite de la preşedintele Volodimir Zelenski „de a consolida apărarea astfel încât să forţeze inamicul la pace”. Eforturile militare, pe care Kievul trebuie să le combine cu „diplomaţia”, conform directivei prezidenţiale, implică închiderea cerului pentru Rusia, deoarece „ţara funcţionează” dacă spaţiul aerian este asigurat.

Planurile ministrului Fedorov arată că obiectivul este de a identifica 100% dintre ameninţările aeriene şi de a intercepta „cel puţin” 95% dintre rachetele şi dronele ruseşti. Pentru aceasta, este indicată „crearea unui sistem multinivel” de apărare aeriană, cu sisteme interceptoare care să ajute la contracararea, de exemplu, a dronelor iraniene Shahed utilizate de ruși. În privința stopării avansului armatei ruse pe uscat, pe mare sau în spaţiul cibernetic, sunt prevăzute îmbunătăţirea sistemului de achiziţii, finalizarea reformei armatei sau transformarea sistemului de ­gestionare a datelor.

De asemenea, eforturile armatei permit acum menţinerea frontului în faţa agresiunii Rusiei, care avansează cu pierderi estimate, în Doneţk, la 156 de soldaţi pe kilometru pătrat, iar noul obiectiv este ca pierderile ocupanților să fie de peste 200 pe kilometru pătrat, „nivel de la care avansarea devine imposibilă“, arată ministerul care menţionează că Moscova îşi menţine ofensiva pentru că dispune încă de petrol pentru a-și finanţa războiul.

Kievul va lua și noi măsuri privind mobilizarea, având în vedere criza de soldaţi cu care se confruntă, scrie EFE. De când fluxul de voluntari a scăzut după primele luni ale conflictului, Ucraina s-a bazat pe mobilizarea obligatorie pentru a-şi completa armata. Însă dezertările sunt acum la ordinea zilei, circa două milioane de bărbaţi fiind căutaţi pentru sustragere de la mobilizare şi trăiesc ascunşi sau fug din ţară. Se aşteaptă ca reforma mobilizării să vină cu creşterea soldelor pentru misiunile periculoase, dar şi înăsprirea sancţiunilor pentru cei care fug de serviciul militar.

„Ucraina pregăteşte o strategie pentru a face ca deficitul bugetar al Rusiei să fie cel mai mare din istorie”, mai menționează Ministerul Apărării, care face referire la înăsprirea sancţiunilor, contracararea flotei fantomă a Rusiei şi acţiuni comune pe mare cu aliații Kievului. (C.Z.)

