Crește vârsta de pensionare la Apărare și Interne

Data: 26 Feb 2026

Guvernul a aprobat și prezentat, marţi seară, ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei şi relansarea economică. Printre măsuri se găsește creșterea etapizată şi progresivă a vârstei standard de pensionare în structurile ministerelor Apărării și de Interne.

Într-o conferință susținută după ședința de Guvern, alături de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, și cel al dezvoltării, Cseke Attila, premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea a „două ordonanţe importante - cea privind relansarea economică şi cea privind reforma în administraţie”. Fiecare schemă de sprijin propusă în pachetul de relansare urmează a fi aprobată în lunile următoare.

Potrivit ministrului de finanțe, pachetul economic prevede scheme de finanţare în valoare de 5 miliarde de euro până în 2032, ale căror criterii vor fi elaborate împreună cu antreprenorii români în următoarele trei luni, instrumente financiare de atragere a investiţiilor mari. Alexandru Nazare consideră că acest pachet legislativ marchează o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum la una bazată pe investiţii productive. Impactul măsurilor de relansare în acest an este de 2,2 miliarde de lei, a mai spus ministrul.

În administraţia centrală, se vor aplica măsuri „de creştere a vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care ţin de ordine publică şi siguranţă naţională”, a transmis Ilie Bolojan. Ordonanța prevede că, în maximum 30 de zile de la intrarea sa în vigoare, Guvernul va aproba modificarea în acest sens a legii privind pensiile militare de stat, măsura fiind una care compensează exceptarea de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Ilie Bolojan a menţionat că ţinta este ca în următorii ani, în fiecare an, vârsta medie de pensionare în aceste sisteme să crească, „pentru că nu mai are cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie. Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie şi, practic, piramida este inversată în totalitate, trebuie să luăm aceste măsuri, atât din punctul de vedere al corectitudinii, al sustenabilităţii, dar şi pentru a avea nişte sisteme eficiente”.

Alte măsuri anunțate de ministrul dezvoltării, Cseke Attila: autorităţile locale care nu-și pot acoperi cheltuielile cu salariile (situație în care sunt 2.584 din totalul de 3.228 de UAT-uri) vor aplica o grilă prestabilită de salarizare; de la 1 septembrie, șoferilor care nu achită amenzile de circulaţie în maximum 90 de zile li s-ar putea suspenda dreptul de a conduce - o zi pentru fiecare 50 de lei datoraţi; mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere, unde se instituie maximum două mandate de câte cinci ani. (C.Z.)

 

