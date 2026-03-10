BNR: Reproducere a monedei de 5 lei din 1880

BNR: Reproducere a monedei de 5 lei din 1880

Data: 18 Martie 2026

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic seria „Monedele României”, prima emisiune fiind o reproducere din argint a monedei de 5 lei emisă în 1880 în perioada lui Carol I. Tirajul emisiunii este de 1.000 piese, iar prețul de vânzare este de 800 de lei, fără TVA.

„Moneda de 5 lei din argint, emisă în 1880, una dintre cele mai reprezentative piese ale sistemului monetar românesc, este prima monedă de mari dimensiuni (37 mm şi greutate de 25 g) emisă după obţinerea independenţei statale”, a scris Cristian Popa, preşedintele Comisiei de numismatică a BNR, pe LinkedIn. (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială