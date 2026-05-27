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Pregătiri pentru redeschiderea Transfăgărășanului

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Data: 04 Iunie 2026

Circulaţia rutieră pe DN 7C - Transfăgărăşan, între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, porțiune încă înzăpezită, ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii iunie, a anunţat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, Robert Elekes. „Continuăm cu toate forţele deszăpezirea de pe Transfăgărăşan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiţii de siguranţă”, a transmis DRDP Braşov pe Facebook. (C.Z.)

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