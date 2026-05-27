Abonamente cu plată la Facebook, Instagram și Whatsapp

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 03 Iunie 2026

Meta a lansat, în 28 mai 2026, abonamente cu plată destinate utilizatorilor de Facebook, Instagram și Whatsapp care vor să aibă acces la instrumente personalizate, scrie AFP. Denumite Instagram Plus şi Facebook Plus, aceste abonamente oferă, în special, funcţii suplimentare de analiză statistică şi acces la un public mai larg, în schimbul a 3,99 dolari pe lună. Pentru 2,99 dolari pe lună, WhatsApp Plus pune accentul pe personalizare, oferind în special stickere premium, tonuri de apel personalizate şi teme pentru aplicaţie.

Obiectivul pe termen lung al Meta este gruparea acestor formule într-o ofertă numită Meta One, mai notează AFP. Lansarea vine în contextul în care investitorii Meta sunt îngrijoraţi de cheltuielile masive ale grupului în domeniul inteligenţei artificiale, fiind prevăzute cheltuieli, în acest an, între 125 şi 145 de miliarde de dolari, în principal pentru centre de date dedicate AI. 

În 2023, Meta a lansat versiuni plătite şi fără reclame ale Facebook şi Instagram pentru utilizatorii europeni, pentru a respecta legislaţia din Uniunea Europeană privind protecţia datelor, oferind astfel utilizatorilor posibilitatea de a opta între o experienţă gratuită susţinută prin publicitate şi o experienţă fără reclame, dar contra cost. 

 

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