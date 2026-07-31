Noi reguli în domeniul construcţiilor

Data: 05 August 2026

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor (CATUC), trimis spre promulgare către preşedintele României după ce a trecut de votul Parlamentului, va aduce simplificări substanţiale în domeniul construcţiilor, o reducere a birocraţiei dar şi reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Legea include reglementări care, potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, „erau prevăzute de 21 de acte normative distincte”.

Prevederile Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor vor intra în vigoare în 15 zile de la promulgarea legii de către preşedintele României, Nicuşor Dan, care a salutat adoptarea documentului aflat în dezbatere încă din anul 2019.

Prin intrarea în vigoare a noului CATUC se reduce substanţial timpul de aşteptare a avizelor. `Se va implementa o platformă digitală națională pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor și autorizațiilor de construire, printr-un ghișeu unic, reducând termenul de autorizare la aproximativ 65 de zile, de la 4-8 luni, cum este în prezent”, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Dezvoltatorii care construiesc peste 500 de unități locative în marile orașe vor avea obligaţia să contribuie la infrastructura edilitară locală „prin plata unei taxe, din care se vor putea construi grădinițe, creșe, școli și alte inves­tiții în infrastructura pentru viitorii locatari”.

În mediul rural, cu excepţia zonelor metropolitane, va fi simplificat procesul de avizare pentru anumite construcții uşoare precum garaje, terase acoperite, bucătării de vară sau anexe care nu depăşesc 50 mp. Tot în rural, o lo­cuință unifamilială pentru folo­sință proprie, cu parter și până la 150 mp, va putea fi construită pe bază de proiecte proprii, întocmite de specialiști, sau proiecte tip puse la dispoziție de auto­ritățile locale.

Totodată, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Con­strucțiilor prevede şi reducerea semnificativă a termenelor de avizare în cazul construc­țiilor și al investițiilor publice, dar și al planurilor urbanistice.

Ministerul Dezvoltării subliniază că legea prevede noi reglementări pentru certificarea firmelor din construcții astfel încât să se asigure „creșterea calității în domeniu, dar și simplificarea procedurilor pentru lucrări de mică amploare”.

În ceea ce priveşte Capitala, începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism și toate autorizațiile de construire se vor emite de către Primăria Municipiului București .

Adoptarea CATUC a reprezentat şi un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel că intrarea în vigoare a legii înseamnă şi deblocarea sumei de 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile. (O.N.)