Planeta și-a epuizat deja „bugetul” de resurse din acest an

Omenirea a intrat în perioada de „datorie ecologică” joi, 30 iulie, ziua în care a epuizat „bugetul” de resurse pe care Pământul le poate regenera într-un an, a avertizat organizaţia WWF-Adria, informează agenţia de presă HINA.

Ziua Suprasolicitării Planetei din acest an vine cu şase zile mai târziu decât anul trecut, dar acest lucru nu se datorează unei presiuni mai reduse asupra naturii, ci, în principal, datelor actualizate şi metodologiei de calcul, a declarat Petra Boic Petrac, directoarea de comunicare a WWF-Adria. Ea a arătat că decalajul dintre consumul uman şi biocapacitatea planetei noastre de a genera resurse continuă să se adâncească, adăugând că anul 2026 a marcat cel mai ridicat nivel de depăşire ecologică înregistrat vreodată, în pofida datei sale calendaristice mai întârziate.

Potrivit calculelor realizate de Global Footprint Network, organizaţia care a dezvoltat metodologia amprentei ecologice, omenirea consumă în prezent resursele sale naturale cu 73% mai repede decât pot ecosistemele Pământului să le regenereze. WWF a avertizat că acest lucru ameninţă stabilitatea ecosistemelor, producţia alimentară şi calitatea vieţii la nivel mondial.

Conform aceleiaşi organizaţii, consecinţele sunt vizibile în distrugerea pădurilor, degradarea solurilor, declinul biodiversităţii şi creşterea concentraţiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă. WWF a declarat că există soluţii, de la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi promovarea producţiei alimentare durabile până la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a utilizării resurselor naturale.