Cartierele cu cele mai ieftine apartamente

Data: 30 Iulie 2026

În marile orașe din țară, în general scumpe din punct de vedere imobiliar, există și cartiere în care prețurile apartamentelor stagnează. Într-un top național al cartierelor cu cele mai accesibile locuințe, pe primele trei locuri se află zone din Bucureşti, Constanţa şi Timişoara, arată analiza realizată de o platformă imobiliară online.

Cartierul Ferentari din București se află în fruntea acestui clasament, în trimestrul al doilea din 2026. Aici, apartamentele sunt listate la vânzare cu un preţ mediu de 1.389 euro/mp, un nivel care se înregistra în Capitală cu cinci ani în urmă, potrivit analizei Imobiliare.ro. Pe locul al doilea ca accesibilitate se află Abator (1.589 euro/mp) din Constanţa, respectiv Steaua (1.595 euro/mp) din Timişoara. „În marile oraşe există în continuare opţiuni pe piaţa imobiliară, de regulă pe segmentul vechi, în jurul valorii de 1.500 euro/mp. Desigur, acest lucru ne arată diferenţele uriaşe din acelaşi oraş, în special în Capitală, unde avem Ferentari cu un preţ mediu de sub 1.400 euro/mp, dar şi zone precum Primăverii, Kiseleff sau Aviatorilor, unde se vând apartamente la preţuri de peste 5.500 ­euro/mp. Mult mai omogen este Cluj-Napoca, unde cele mai ieftine cartiere depăşesc 2.500 euro/mp”, a precizat directorul de marketing al platformei imobiliare, Daniel Crainic, citat de Agerpres.

La nivelul Bucureştiului, în afară de cel mai ieftin cartier din marile oraşe, Ferentari, oferte accesibile sunt în Giurgiului (1.609 euro/mp), Rahova (1.706 euro/mp), Pallady (1.730 euro/mp), Fundeni (1.743 euro/mp).

În ceea ce priveşte Constanța, în cele mai ieftine două cartiere preţurile au scăzut uşor în ultimul an: în Abator cu aproape 8%, iar în Anda cu circa 1% (1.616 euro/mp). Topul celor mai avantajoase cartiere constănțene este completat de „Km 4-5” (1.700), CET (1.742) și Poarta 6 (1.761 ­euro/mp), toate în zone industriale unde predomină blocurile vechi.

În Timişoara, un cumpărător achită mai puţin de 1.600 euro/mp pentru o proprietate în cartierul Steaua. Topul accesibilității este completat de Fabric şi Iosefin (1.684, respectiv 1.711 euro/mp), urmate de Freidorf (1.735) și Blașcovici (1.760).

În Iaşi, un singur cartier este în top 10 al celor mai ieftine din marile orașe - Bucium, unde apartamentele sunt ofertate la un preț mediu de 1.667 euro/mp, potrivit analizei. Urmează Frumoasa (1.821 euro/mp), Mircea cel Bătrân (1.830), Păcurari (1.842) și Dacia (1.852).

La Braşov, cartierele Gemenii şi Craiter au prețuri medii de 1.929, respectiv 1.967 euro/mp, urmate de Triaj, Florilor, Noua, unde media variază între 2.000 și 2.100 euro/mp. În Cluj-Napoca, cea mai avantajoasă zonă este Dâmbul Rotund, unde apartamentele sunt scoase la vânzare cu 2.684 euro/mp. (C.Z.)