Cu o populaţie de 450,6 milioane de locuitori, Uniunea Europeană se apropie de un vârf demografic istoric, în 2029, urmat de o scădere în deceniile următoare, potrivit unui raport recent care subliniază şi
Amendă pentru Google
Cu riscul de a provoca o nouă criză în relațiile cu Washingtonul, Comisia Europeană a aplicat, joi, gigantului american Google o amendă totală de 890 de milioane de euro, cea mai mare sancţiune impusă vreodată de Bruxelles în baza Regulamentului privind pieţele digitale (DMA), informează Executivul comunitar. Compania este acuzată că a favorizat propriile servicii pe Google Search şi că a împiedicat dezvoltatorii de aplicaţii să comunice şi să promoveze în mod liber oferte. (C.Z.)