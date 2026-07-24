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Noi drepturi ale pasagerilor din transportul aerian

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 24 Iulie 2026

Consiliul UE a dat undă verde unui nou act legislativ privind simplificarea, clarificarea şi consolidarea normelor legate de drepturile pasagerilor din transportul aerian. Acesta va intra în vigoare la mijlocul anului 2027, având sprijinul Parlamentului European, informează DPA.

Noile norme consolidează drepturile pasagerilor prin îmbunătăţirea despăgubirilor, a asistenţei, a informării, a comunicării cu companiile aeriene şi a redirecţionării în caz de anulare şi întârziere, introducând, totodată, şi o serie de drepturi, cum ar fi interdicţia de a refuza îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere din motivul că un pasager nu a efectuat un zbor dus („neprezentare”). De asemenea, normele au în vedere o transparenţă mai mare a preţurilor, pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene, şi în acelaşi timp clarifică drepturile persoanelor cu nevoi speciale, de exemplu cu dizabilităţi sau mobilitate redusă, dar şi ale copiilor, minorilor neînsoţiţi şi pasagerelor însărcinate.

Noile reguli se vor aplica, la 12 luni şi 20 de zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial, tuturor zborurilor desfăşurate de pe aeroporturi din UE, precum şi zborurilor care sosesc în blocul comunitar, dacă sunt operate de o companie aeriană cu sediul în Uniune.

 

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