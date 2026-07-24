Consiliul UE a dat undă verde unui nou act legislativ privind simplificarea, clarificarea şi consolidarea normelor legate de drepturile pasagerilor din transportul aerian. Acesta va intra în vigoare la mijlocul
Tururi la fabrica de brânză din Horezu
Fabrica din Horezu, județul Vâlcea, care produce brânza maturată de Horezu, cea mai premiată brânză autohtonă la nivel internaţional, a fost inclusă ca punct gastronomic în programul „Oltentic Muse”, de promovare a regiunii, astfel că poate fi vizitată în cadrul unor tururi ghidate, scrie Agerpres. Fabrica are o capacitate de procesare de 12.000 l de lapte pe zi şi furnizează brânza de Horezu din lapte de oaie de la producători locali către lanţuri de retail din Spania, Germania, Franţa, Letonia şi România. (C.Z.)