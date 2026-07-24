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Tururi la fabrica de brânză din Horezu

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Data: 24 Iulie 2026

Fabrica din Horezu, județul Vâlcea, care produce brânza maturată de Horezu, cea mai premiată brânză autohtonă la nivel internaţional, a fost inclusă ca punct gastronomic în programul „Oltentic Muse”, de promovare a regiunii, astfel că poate fi vizitată în cadrul unor tururi ghidate, scrie Agerpres. Fabrica are o capacitate de procesare de 12.000 l de lapte pe zi şi furnizează brânza de Horezu din lapte de oaie de la producători locali către lanţuri de retail din Spania, Germania, Franţa, Letonia şi România. (C.Z.)

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