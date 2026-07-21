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Șase candidați în cursa pentru șefia ONU

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Data: 27 Iulie 2026

Postul de secretar general al ONU va rămâne vacant după expirarea celui de-al doilea mandat al portughezului Antonio Gutteres, la 31 decembrie. Până acum, și-au declarat oficial interesul pentru a ocupa înalta funcție șase candidați: argentinianul Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA); fostul preşedinte senegalez Macky Sall; diplomata costaricană Rebeca Grynspan; ambasadoarea Guyanei la ONU, Carolyn Rodrigues Birkett; fosta preşedintă chiliană Michelle Bachelet şi ecuadoriana Maria Fernanda Espinosa, fostă preşedintă a Adunării Generale a ONU. 

Cei șase şi-au prezentat priorităţile în faţa Adunării Generale a ONU, joi, într-o dezbatere cu un format similar celor de televiziune, relatează dpa şi AFP. Ei au răspuns la întrebări legate de provocările cu care se confruntă Naţiunile Unite, precum blocajul Consiliului de Securitate, presiunile financiare şi înmulţirea crizelor internaţionale, toţi cei şase subliniind importanţa restabilirii credibilităţii organizaţiei.

Diplomaţii şi observatorii de la ONU nu au identificat încă un favorit clar, iar în cursă ar putea intra şi alţi candidaţi. 

În procedura de alegere a noului secretar general, Consiliul de Securitate are un rol important, iar cei cinci membri permanenţi ai săi - China, Franţa, Marea Britanie, Rusia şi SUA - au drept de veto și pot bloca orice candidatură. Organismul va organiza mai multe voturi secrete informale, în urma cărora va selecta un nume pe care îl va propune oficial Adunării Generale, iar aceasta va confirma apoi candidatul recomandat.

Primul vot informal în Consiliul de Securitate va avea loc la sfâr­șitul acestei luni. (C.Z.)

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