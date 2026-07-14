Ediţie aniversară a Festivalului clătitelor de la Moneasa

Ajunsă la cea de-a 25-a ediţie, „Parada Clătitelor” de la Moneasa, judeţul Arad, se va desfăşura pentru prima dată timp de trei zile, între 24 și 26 iulie 2026, iar toate cele peste 1.000 de locuri de cazare la hotelurile, pensiunile şi vilele din staţiune au fost rezervate, anunţă organizatorii - Primăria Moneasa şi Centrul Cultural Judeţean Arad.

„(…) Pe perioada celor trei zile, cel puţin zece comercianţi vor face clătite pentru vizitatorii festivalului. Vor fi mii de clătite cu diverse umpluturi şi reţete inedite”, a spus, pentru Agerpres, Doru Miron, primarul comunei Moneasa. Edilul a precizat că „gradul de ocupare a locurilor de cazare este de 100% pe perioada festivalului”, dar pentru cei care nu se vor caza în localitate, „sunt agenţii de turism care organizează excursii de o zi în staţiune, cu plecări din diferite locuri, precum Arad, Timişoara sau Lugoj, deci oricine doreşte poate ajunge la ediţia aniversară a «Paradei Clătitelor»”.

Intrarea este liberă la spectacole, iar vizitatorii sunt aşteptaţi pe aleea principală din staţiune, unde vor fi preparate clătitele şi vor exista standuri cu diverse produse tradiţionale. Festivalul atrage anual în jur de 15.000 de turiști pentru care se pregătesc circa 20.000 de clătite.