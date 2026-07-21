Furnizorii de servicii sociale cer o reformă în domeniu

Data: 23 Iulie 2026

Sistemul de licenţiere, monitorizare şi finanţare a îngrijirii vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi are nevoie de reformă, susțin două organizații ale furnizorilor de aceste servicii. Înăsprirea, în 2024, a condiţiilor de licenţiere a dus la închiderea unor operatori sau la trecerea altora la funcționare fără auto­rizație. Costul minim la care un centru privat poate funcţiona legal este de aproximativ 6.100 lei/lună/beneficiar, arată un studiu.

Patronatul Furnizorilor Privaţi de Servicii Sociale şi Asociaţia ­Directorilor Instituţiilor pentru Vârst­nici au solicitat recent autorităţilor suspendarea adoptării unor noi măsuri restrictive, consultarea furnizorilor licenţiaţi, simplificarea procedurilor de autorizare, introducerea unor mecanisme de coplată, în condițiile în care actuala legislație riscă să reducă accesul la servicii de îngrijire. „Sistemul de licenţiere, monitorizare şi finanţare a îngrijirii vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi are nevoie de o reformă reală, coerentă şi aplicabilă. Realitatea pe care o semnalăm din 2024 este confirmată chiar de instituţiile statului: recent, Avocatul Poporului, printr-o adresă transmisă Ministerului Muncii, a constatat că înăsprirea din 2024 a condiţiilor de licenţiere şi relicenţiere a condus în practică la ieşirea unor operatori de sub radarul autorităţilor”, susţin furnizorii de servicii sociale, într-o scrisoare deschisă, preluată de Agerpres. Conform acestora, sistemul public de cămine este la capacitate maximă, cu liste de aşteptare de ani, iar ieșirea centrelor private din sistemul licenţiat nu face decât ca mii de persoane dependente să nu mai aibă unde să meargă.

Potrivit unui studiu publicat de aceste organizaţii, costul minim la care un centru poate funcţiona legal este de 6.100 lei/lună/beneficiar, „pornind exclusiv din obligaţiile legale în vigoare”. „Statul însuşi validează costuri şi mai mari: pentru locurile pe care le contractează de la privaţi plăteşte 8.000-9.000 lei/lună”, se arată în scrisoare. În același timp, pensia medie este de 2.800 lei, iar cea pentru limită de vârstă de 3.100 lei.

Un alt minus este faptul că legea oferă o singură opţiune: un standard unic, scump, inaccesibil, care nu permite familiilor să aleagă între niveluri diferite de servicii, cu costuri diferite.

Legat de sistemul de îngrijire pentru vârstnici, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, a publicat marţi o scrisoare adresată premierului interimar Ilie Bolojan, în urma vizitei în România din 26-29 mai 2026, în care îşi exprimă îngrijorarea cu privire la deficitul de servicii şi la dificultăţile cu care se confruntă persoanele vulnerabile în accesarea serviciilor sociale și recomandă ca inspecţiile din centre să acorde atenţie și stării de bine a rezidenţilor, nu doar respectării formale a standardelor. (C.Z.)