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Un nou guvern la Chișinău

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Data: 27 Iulie 2026

Repornirea economiei, întărirea încrederii în instituţiile statului şi continuarea reformelor fiscală, cea a salarizării şi a administraţiei publice sunt priorităţile noului guvern al Republicii Moldova, a declarat miercuri premierul Vasile Tofan, după ceremonia de învestire, transmite Radio Chişinău. Vasile Tofan este absolvent al Harvard Business School și al Erasmus University Rotterdam și are peste 20 de ani de experiență în investiții, finanțe, consultanță strategică și antreprenoriat. Vorbește româna, engleza, olandeza, franceza, ucraineana și rusa. (C.Z.)

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