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Informații false privind folosirea apei din fântâni

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Data: 21 Iulie 2026

Oamenii pot construi fântâni şi pot folosi în continuare apa din aceste captări pentru nevoile gospodăriei proprii, iar activitatea nu reprezintă o infracţiune, precizează Administraţia Naţională Apele Române, după ce în social media au fost distribuite informaţii false privind folosirea fântânilor proprii. Mesajele de tip fake news au apărut după ce Ministerul Mediului a pus în dezbatere un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, transpunând în legislația națională Directiva UE 2024/1203.

„Administraţia Naţională Apele Române respinge categoric informaţiile false vehiculate în spaţiul public potrivit cărora cetăţenii ar urma să fie taxaţi sau pedepsiţi penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării”, susţine ANAR, într-o postare pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit ANAR, proiectul de lege nu introduce nici o taxă pentru apa utilizată în gospodăriile populaţiei şi nu modifică drepturile cetăţenilor prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996, potrivit căreia apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 

0,2 l/s, adică aproximativ 720 l/oră sau 17,28 mc/zi, un nivel mult peste consumul obişnuit al unei gospodării, au explicat reprezentanţii instituţiei. Apele Române precizează că proiectul publicat zilele trecute de minister vizează faptele grave împotriva mediului, cum sunt captările ilegale „realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii şi cu efecte semnificative asupra resurselor de apă”, ceea ce nu e cazul fântânilor din gospodării. (C.Z.)

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