Campania de prevenire „Fără copy-paste” inițiată de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Protejarea Proprietății Intelectuale nu este obținută în mod natural și aprioric, odată cu realizarea operei/produsului, ci se realizează în condițiile prevăzute de legislația în domeniu.

Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă ansamblul prerogativelor recunoscute de lege titularilor de creații intelectuale - invenții, opere literare și artistice, mărci, ­desene și modele industriale sau alte rezultate ale activității creative.

Drepturile de proprietate intelectuală includ:

- dreptul de autor (protejează operele literare, artistice și științifice, cum ar fi cărți, articole, poezii, muzică, filme, picturi, fotografii, programe software);

- drepturile conexe dreptului de autor (drepturile artiștilor interpreți sau executanți, drepturile producătorilor de fonograme și drepturile organismelor de radiodifuziune);

- proprietatea industrială (include brevetele de invenție pentru soluții tehnice noi, mărci - nume, logouri, sloganuri, desene și modele industriale, indicații geografice, secrete comerciale).

Bunurile care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sunt fabricate fără acordul titularului de proprietate intelectuală.

Metode de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală:

Contrafacerea: Mărfurile care seamănă cu produsul original, dar sunt realizate la un alt nivel calitativ (inferior produsului de marcă înregistrată) și prezintă diferențe - mai mici, ori mai mari - de formă, culoare, siglă, material. În această categorie intră, de regulă, hainele, încălțămintea, produsele cosmetice - suplimentele alimentare, obiectele de uz casnic, electronicele, băuturile etc.

Piratarea: Copierea fără drept a unor creații artistice, muzică, filme, creații literare, jocuri pentru calculator, desene, expresii, logouri ș.a.

Fenomenul contrafacerii continuă să genereze efecte economice și sociale semnificative în România. Produsele contrafăcute afectează companiile care respectă legislația, reducându-le veniturile și distorsionând concurența loială, iar bugetul de stat este prejudiciat prin diminuarea colectării taxelor și impozitelor. Pe plan social, astfel de produse pot pune în pericol sănătatea și siguranța consumatorilor, în special în cazul medicamentelor, alimentelor sau produselor cosmetice contrafăcute.

În paralel, pirateria digitală afectează industria culturală, diminuând veniturile creatorilor și descurajând producția de conținut original.

Prevenire

La data de 14.12.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul pro­prietății intelectuale 2024-2028 și a Planului de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028, precum și pentru organizarea și funcționarea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale.

Direcții de acțiune

a) promovarea unei culturi în domeniul proprietății intelectuale;

b) stimularea capacității inovative și creative a mediului economic, de cercetare şi de creaţie românesc;

c) armonizarea legislaţiei şi practicilor naţionale cu reglementările, procedurile şi practicile europene sau internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale;

d) diversificarea şi digitalizarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale;

e) dezvoltarea unui sistem eficient pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și intensificarea activităţilor de combatere a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Potrivit art. 3 din H.G.: Se organizează Comitetul interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale, structură fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul Cancelariei Primului-ministru, condus de coordonatorul național în domeniul proprietății intelectuale, care are ca scop monitorizarea și implementarea Strategiei, precum și evaluarea periodică a gradului de realizare a indicatorilor prevăzuți în Planul de Acțiune, prin angrenarea structurilor cu atribuții din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră, Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, Autorității Vamale Române și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Important

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie solicitată și dobândită în condițiile legii.

Trebuie ținut cont şi de faptul că legislația prevăzută pentru acest domeniu nu este aceeași în toate statele lumii și are particularități chiar în țările de pe continentul european.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală nu este nelimitată, ci determinată în timp.

Pentru a preveni săvârșirea unor astfel de fapte, creatorii de conținut trebuie să se informeze cu privire la produsele și materialele care aparțin zonei vizate și să verifice caracteristicile acestora.

În același timp, este necesară o informare temeinică, la instituțiile care gestionează problematica în cauză, pentru bunurile ori creațiile intelectuale respective și este obligatoriu să fie obținut acordul expres al autorilor de drept.

La rândul lor, consumatorii și beneficiarii trebuie să fie conștientizați față de calitatea inferioară a mărcilor contrafăcute și să țină cont de faptul că acestea pot fi indisponibilizate de către forțele de aplicare a legii, pentru cercetarea unor cauze. Nu în ultimul rând, trebuie să se cunoască faptul că dobândirea și folosirea unor produse piratate pot constitui fapte prevăzute în legile penale și în legile speciale din România sau din alte sisteme juridice.