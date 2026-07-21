Intensificare a confruntărilor în Marea Neagră

Data: 27 Iulie 2026

Se înmulțesc confruntările dintre ruși și ucraineni care au loc în spațiul Mării Negre, cu implicații asupra siguranței navigației și asupra transporturilor de cereale și de gaze. Pe de o parte, unităţile ucrainene de drone atacă petrolierele ruseşti în Marea Azov şi Marea Neagră, iar de cealaltă parte, Rusia bombardează infrastructura civilă a porturilor Odesa şi Cernomorsk pentru ca Ucraina să nu-şi mai poată exporta cerealele.

Atacurile ruseşti din Marea Nea­gră s-au intensificat în special din 9 iulie, după ce dronele ucrainene au lovit cu o frecvenţă fără precedent în Marea Azov nave ruseşti de diferite tipuri, mai ales petroliere, pentru a compromite aprovizionarea cu țiței a peninsulei Crimeea.

Consecința bombardamentelor rusești asupra infrastructurii civile este că, în Ucraina, macaralele din porturi şi toată logistica de încărcare-descărcare sunt distruse, iar fermierii ucraineni riscă să rămână cu silozurile pline de cereale pe care nu le vor putea exporta. Mai mult, companiile maritime care fac transporturi comerciale din Ucraina şi-au suspendat escalele de la Marea Neagră, relatează AFP. Potrivit datelor de pe site-ul de monitorizare MarineTraffic, nici o navă comercială nu a mai intrat într-un port ucrainean joi și vineri. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a anunțat pe X că „Ucraina a cerut o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pentru 27 iulie”. Analiştii consultaţi de Reuters susţin că Ucraina a pierdut aproximativ o treime din capacitatea sa de a exporta cereale prin porturile sale.

Moscova susţine că loveşte infrastructura portuară şi navele care sprijină armata ucraineană, însă duminică, 18 iulie, un atac cu rachete ruseşti asupra unei nave care transporta porumb în apropiere de Odesa a ucis nouă membri ai echipajului din India şi Siria şi un pilot ucrainean. India a condamnat atacul și i-a îndemnat pe armatorii care angajează marinari indieni să evalueze condiţiile de securitate din Marea Neagră îna­inte de a trimite nave acolo.

La rândul său, Ucraina şi-a înmulţit atacurile cu drone asupra navelor cargo care aprovizionează porturile ruseşti, inclusiv asupra petrolierelor aflate la încărcare în terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), situat în largul portului Novorossiisk. CPC este o conductă de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere în toată lumea. Prin conducta CPC sunt transportate 80% din exporturile de țiței kazah, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale ca Chevron, ExxonMobil, Shell.

Din cauza incidentelor, Kazahstanul a suspendat temporar încărcarea ţiţeiului în conducta CPC şi a redus volumul producţiei, ceea ce va avea un impact major pe piaţa carburanţilor. (C.Z.)