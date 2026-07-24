Angajări deblocate în sistemul medical

Data: 30 Iulie 2026

Guvernul a aprobat marţi seară, prin memorandum, deblocarea a 6.850,75 de posturi din sistemul public de sănătate, din care 6.452 pentru spitalele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și 398,75 pentru serviciile de ambulanţă judeţene. Documentul permite spitalelor şi serviciilor de ambulanţă să lanseze fără întârziere procedurile de recrutare pe pozițiile deblocate, cele mai multe vizând asistenţii medicali şi personalul auxiliar.

Astfel, vor putea fi scoase la concurs următoarele posturi: 2.593 pentru asistenţi medicali; 2.567 pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.); 1.433,75 pentru medici; 257 pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi fizicieni, conform Ministerului Sănătăţii. „Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susţinerea personalului medical şi pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă şi fermă”, a declarat ministrul interimar al sănătăţii, Cseke Attila, potrivit Agerpres.

Memorandumul a avut la bază două criterii: ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor spitalului și gradul de ocupare al paturilor. „Cu cât ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor era mai mică, cu atât spitalele au primit bonificaţii, pentru că înseamnă că au spaţiu să îşi crească cheltuielile de personal. (…) Cu cât un spital a avut un grad de ocupare a paturilor mai mare, cu atât a primit bonificaţii. Asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetăţenilor, că specializarea respectivă, calitatea serviciilor medicale pe care le oferă răspund cererilor cetăţenilor”, a precizat Ilie Bolojan, la finalul şedinţei extraordinare de Guvern. (C.Z.)