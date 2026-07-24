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Vizita premierului moldovean la București

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Data: 30 Iulie 2026

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află astăzi în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. El va fi primit de premierul interimar Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit Guvernului, pe agenda discuţiilor se vor afla stadiul şi modalităţile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor şi energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului. (C.Z.)

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