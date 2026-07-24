Un sondaj realizat de CEC Bank și FinZoom.ro, preluat de Agerpres, arată că cei mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţa în ţară, în sejururi de trei-patru zile, organizate pe cont propriu. Mai exact,
Vizita premierului moldovean la București
Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află astăzi în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. El va fi primit de premierul interimar Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit Guvernului, pe agenda discuţiilor se vor afla stadiul şi modalităţile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor şi energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului. (C.Z.)