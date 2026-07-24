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Pompierii români rămân în Franța

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Data: 30 Iulie 2026

România prelungeşte cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luate luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorităţilor franceze, prin Mecanismul de Protecţie Civilă al UE. Sub coordonarea DSU, misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în această țară cu un nou contingent de pompieri, care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii din Departamentul Var, sudul Franței. (C.Z.)

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