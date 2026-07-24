Un sondaj realizat de CEC Bank și FinZoom.ro, preluat de Agerpres, arată că cei mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţa în ţară, în sejururi de trei-patru zile, organizate pe cont propriu. Mai exact,
Pompierii români rămân în Franța
România prelungeşte cu încă două săptămâni misiunea contingentului de pompieri din Franţa în baza unei decizii luate luni de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la solicitarea autorităţilor franceze, prin Mecanismul de Protecţie Civilă al UE. Sub coordonarea DSU, misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în această țară cu un nou contingent de pompieri, care va prelua responsabilităţile operaţionale în zonele afectate de incendii din Departamentul Var, sudul Franței. (C.Z.)