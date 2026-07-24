În marile orașe din țară, în general scumpe din punct de vedere imobiliar, există și cartiere în care prețurile apartamentelor stagnează. Într-un top național al cartierelor cu cele mai accesibile locuințe,
Cei mai mulţi români aleg sejururi scurte în ţară
Un sondaj realizat de CEC Bank și FinZoom.ro, preluat de Agerpres, arată că cei mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţa în ţară, în sejururi de trei-patru zile, organizate pe cont propriu. Mai exact, peste 43% au menţionat 3-4 zile, peste 36% au răspuns 7 zile, circa 11% au răspuns 10 zile, iar puţin sub 10%, 14 zile sau mai mult.
Aproximativ 10% vor aloca anul acesta pentru vacanţă sub 1.000 de lei, aproape 25% între 1.000 și 3.000 de lei, 14,5% între 3.000 și 6.000 de lei, circa 9% între 6.000 și 10.000 de lei şi doar 4% peste 10.000 de lei. Aproape 39% dintre respondenţi susţin că nu vor pleca în concediu în această vară. Dintre cei care își vor lua vacanță, peste 34% vor merge pe litoralul românesc, circa 32% la munte în țară, iar aproape 7% la rude/la ţară. Peste 20% dintre ei îşi vor petrece concediul în străinătate.
Odihna reprezintă principalul motiv pentru 56% dintre românii care merg în vacanţă, în timp ce peste 30% dintre respondenţi declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Pentru 13%, vizitarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanţă pentru cumpărături.