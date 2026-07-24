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Cei mai mulţi români aleg sejururi scurte în ţară

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 30 Iulie 2026

Un sondaj realizat de CEC Bank și FinZoom.ro, preluat de Agerpres, arată că cei mai mulţi români aleg să îşi petreacă vacanţa în ţară, în sejururi de trei-patru zile, organizate pe cont propriu. Mai exact, peste 43% au menţionat 3-4 zile, peste 36% au răspuns 7 zile, circa 11% au răspuns 10 zile, iar puţin sub 10%, 14 zile sau mai mult.

Aproximativ 10% vor aloca anul acesta pentru vacanţă sub 1.000 de lei, aproape 25% între 1.000 și 3.000 de lei, 14,5% între 3.000 și 6.000 de lei, circa 9% între 6.000 și 10.000 de lei şi doar 4% peste 10.000 de lei. Aproape 39% dintre respondenţi susţin că nu vor pleca în concediu în această vară. Dintre cei care își vor lua vacanță, peste 34% vor merge pe litoralul românesc, circa 32% la munte în țară, iar aproape 7% la rude/la ţară. Peste 20% dintre ei îşi vor petrece concediul în străinătate. 

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 56% dintre românii care merg în vacanţă, în timp ce peste 30% dintre respondenţi declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Pentru 13%, vizitarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanţă pentru cumpărături. 
 

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