Omenirea a intrat în perioada de „datorie ecologică” joi, 30 iulie, ziua în care a epuizat „bugetul” de resurse pe care Pământul le poate regenera într-un an, a avertizat organizaţia WWF-Adria,
Apă doar pentru consum casnic
Pe fondul avertizării meteorologice de caniculă şi în contextul secetei prelungite, mai multe instituţii fac apel la populaţie să folosească apa doar în scop casnic. Societatea Nova Apaserv SA Botoşani recomandă „utilizarea responsabilă a resursei de apă la nivelul fiecărei gospodării” pentru a reuşi să menţină funcţional serviciul. Şi Instituţia Prefectului Alba a transmis o adresă către primăriile din judeţ prin care le solicită sprijinul în vederea informării cetăţenilor cu privire la „necesitatea utilizării raţionale şi responsabile”. Pentru alte activităţi, precum udarea grădinilor, sunt sfătuiţi să utilizeze apă provenită din surse alternative, precum puţuri, fântâni sau foraje proprii. (O.N.)