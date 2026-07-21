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BCE a dezvăluit primele modele ale bancnotelor euro

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 28 Iulie 2026

Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit, recent, primele zece propuneri grafice preselectate pentru următoarea serie de banc­note euro şi a lansat un sondaj online prin care invită cetăţenii UE să voteze, până la 21 septembrie 2026, la adresa surveys.ecb.europa. eu/10b/neweuro/, designul preferat, potrivit unui comunicat al BCE. Un sondaj separat va fi realizat, în paralel, în rândul unui eşantion reprezentativ de cetăţeni din zona euro. 

Propunerile de design, alese în cadrul unui concurs de grafică, desfăşurat la nivelul UE, se bazează pe două teme - „Cultura europeană” şi „Râuri şi păsări” -, reprezentând „elemente grafice care îmbină frumuseţea şi sensul” şi care „ne vor consolida identitatea comună”, susţine Christine Lagarde, preşedinta BCE. 

Consiliul guvernatorilor ar trebui să ia decizia finală către sfârşitul acestui an, apoi elementele grafice selectate vor fi optimizate şi testate înainte de a intra în producţie. Se aşteaptă ca noile banc­note să intre în circulaţie în anii următori, în paralel cu bancnotele din seriile precedente. Aceasta va fi prima reproiectare completă a bancnotelor euro de la emiterea lor în 2002. Noile bancnote vor include elemente de securitate optimizate pentru a uşura autentificarea şi accesibilitatea, inclusiv pentru persoanele cu deficienţe de vedere. 
 

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