Soluție pentru criza de personal din spitale

Data: 28 Iulie 2026

Federaţia Sanitas solicită Parlamentului să adopte, în regim de urgenţă, o modificare legislativă care să permită spitalelor publice să facă angajări în funcţie de nevoile reale şi în limita bugetului disponibil, fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental. Nemulțumiți de criza de personal, dar și de proiectul legii salarizării, cei circa 100.000 de sindicaliști Sanitas intră de azi în grevă generală, dar cu acoperirea urgenţelor și menținerea a cel puţin o treime din activitatea normală din spitale.

În prezent, spitalele publice nu pot scoate posturi la concurs direct, ci doar în urma unui memorandum aprobat de Guvern. Un astfel de document, care vizează deblocarea a peste 7.600 de posturi, a fost pus în circuitul de avizare la 7 iulie de Ministerul Sănătății.

Potrivit organizaţiei sindicale, acest sistem de aprobare este greoi, birocratic, uneori „complet rupt de realitate” şi întârzie ocuparea posturilor vacante, în timp ce spitalele se confruntă cu o criză majoră de personal. „Pentru ocuparea unor posturi de care o unitate sanitară are nevoie imediată, se ajunge la un circuit complicat de documente, avize şi aprobări între instituţii şi ministere. Memorandumurile se blochează, se amână sau aşteaptă luni întregi aprobarea, în timp ce lipsa de personal din spitale nu aşteaptă”, a transmis Sanitas vineri, potrivit Agerpres. Federaţia consideră că eliminarea memorandumului reprezintă cea mai urgentă măsură pe care Parlamentul ar trebui să o adopte pentru sistemul de sănătate.

Preşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope, a precizat că pe site-ul sindicatului este disponibil un calculator care evidenţiază deficitul de cadre medicale din unităţile sanitare. „Doar câteva exemple: Spitalul Judeţean Mavromati din Botoşani are un deficit de asistenţi medicali de 42%; Spitalul de Psihiatrie de la Jebel (Timiș) un deficit de infirmieri de 60%; Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti un deficit de medici de 40,4%; Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” din Iaşi are un deficit de brancardieri de 70%”, a explicat Iulian Pope.

La rândul său, preşedinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a declarat vineri, la Zalău, după şedinţa Consiliului Naţional al organizației, că deficitul de personal şi finanţarea insuficientă rămân principalele probleme ale sistemului sanitar. Lipsa personalului afectează în special spitalele mici, unde există deficiențe în asigurarea gărzilor şi a serviciilor medicale în ambulatoriu.

Comisia de sănătate a Camerei Deputaţilor a aprobat ieri un amendament la proiectul de lege pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii care urmează să fie votat miercuri în plenul Camerei, decizională în acest caz, și care prevede că spitalele publice pot face angajări, în limita bugetului aprobat. (C.Z.)