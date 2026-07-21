Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Trasee refăcute în Retezat

Trasee refăcute în Retezat

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 28 Iulie 2026

Mai multe trasee turistice din Retezat au fost refăcute, de la începutul verii, de salvamontiştii și voluntarii din judeţul Hunedoara, majoritatea materialelor necesare fiind transportate pe jos de echipele angrenate în aceste operaţiuni, în condiţiile în care zonele de intervenţie sunt greu accesibile. Potrivit şefului Serviciului Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, lucrările executate au vizat, între altele, reabilitarea unui podeţ pe traseul Pietrele - lacul Galeş sau curăţarea traseului de la Râuşor spre Vârful Retezat. Salvamon­tiștii îi îndeamnă pe turişti să respecte marcajele şi amenajările de pe trasee și să le păstreze în stare bună. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială