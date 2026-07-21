Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit, recent, primele zece propuneri grafice preselectate pentru următoarea serie de bancnote euro şi a lansat un sondaj online prin care invită cetăţenii UE să voteze, p
Trasee refăcute în Retezat
Mai multe trasee turistice din Retezat au fost refăcute, de la începutul verii, de salvamontiştii și voluntarii din judeţul Hunedoara, majoritatea materialelor necesare fiind transportate pe jos de echipele angrenate în aceste operaţiuni, în condiţiile în care zonele de intervenţie sunt greu accesibile. Potrivit şefului Serviciului Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, lucrările executate au vizat, între altele, reabilitarea unui podeţ pe traseul Pietrele - lacul Galeş sau curăţarea traseului de la Râuşor spre Vârful Retezat. Salvamontiștii îi îndeamnă pe turişti să respecte marcajele şi amenajările de pe trasee și să le păstreze în stare bună. (C.Z.)