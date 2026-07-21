Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Alertă de călătorie în Spania

Alertă de călătorie în Spania

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 28 Iulie 2026

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că autorităţile locale din Valencia au instituit un cod roşu de risc de incendii forestiere, fiind active incendii de amploare în Vall d’Uixo, provincia Castellon. MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora și să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Afacerilor Externe
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială