Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit, recent, primele zece propuneri grafice preselectate pentru următoarea serie de bancnote euro şi a lansat un sondaj online prin care invită cetăţenii UE să voteze, p
Alertă de călătorie în Spania
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că autorităţile locale din Valencia au instituit un cod roşu de risc de incendii forestiere, fiind active incendii de amploare în Vall d’Uixo, provincia Castellon. MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora și să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. (C.Z.)