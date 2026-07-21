Nou incident cu o dronă la est de Sulina

Data: 28 Iulie 2026

De la începutul războiului din Ucraina, au avut loc 33 de pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional, a informat Ministerul Apărării Naţionale. În ultimele trei situații de acest fel, care au avut loc în weekend, dronele au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române. Ieri dimineață, într-un nou incident, care se adaugă celor 33, o dronă a intrat pentru scurt timp în spaţiul aerian al României, la est de Sulina, după care a trecut frontiera, îndreptându-se spre Ucraina, a transmis MApN.

Într-un mesaj postat duminică pe Facebook, în care anunța neutralizarea celei de-a treia drone intrate în weekend în spațiul aerian național de către un avion ­

F-16 al Forţelor Aeriene Române, şeful statului i-a felicitat pe piloţi şi echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul şi eficienţa cu care și-au îndeplinit misiunile, adăugând că România va protesta diplomatic faţă de Federaţia Rusă, având în vedere că s-a stabilit că drona doborâtă vineri este de tip Shahed, utilizată de Rusia în războiul de agresiune împotriva Ucra­i­nei, totodată având loc investigații privind originea dronelor de sâmbătă și duminică. „Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian al ­NATO şi al Uniunii Europene. Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliaţii noştri”, a transmis Nicuşor Dan.

La rândul său, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Ţoiu, a anunţat pe platforma X că ambasadorul rus la Bucureşti a fost chemat la MAE, în urma încălcărilor repetate de către Federaţia Rusă a spaţiului aerian al României. (C.Z.)