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Tuneluri de răcorire în Bucureşti

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Data: 05 August 2026

Capitala se află sub atenţionare meteorologică de caniculă, iar tunelurile de răcorire pot reprezenta adevărate oaze de revigorare a organismului. Potrivit Primăriei Municipiului Bucureşti, există 9 astfel de „duşuri stradale” în următoarele locaţii: Piața Sălăjan, Piața Unirii, la inter­secția cu Bd. Unirii şi la str. Halelor, Piața Universității - la Teatrul Național, Calea Victoriei & Valter Mărăcineanu, Calea Giu­lești 38, Șos. Alexandriei nr. 5 - Piața Rahova, Calea Victoriei, la Casa Centrală a Armatei şi pe Șos. Mihai Bravu la Magazinul Obor. Tunelurile de răcorire funcționează zilnic între 10:00-22:00, iar noaptea (între 21:00-5:00) sunt iluminate. (O.N.)

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