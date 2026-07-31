Omenirea a intrat în perioada de „datorie ecologică” joi, 30 iulie, ziua în care a epuizat „bugetul” de resurse pe care Pământul le poate regenera într-un an, a avertizat organizaţia WWF-Adria,
Tuneluri de răcorire în Bucureşti
Capitala se află sub atenţionare meteorologică de caniculă, iar tunelurile de răcorire pot reprezenta adevărate oaze de revigorare a organismului. Potrivit Primăriei Municipiului Bucureşti, există 9 astfel de „duşuri stradale” în următoarele locaţii: Piața Sălăjan, Piața Unirii, la intersecția cu Bd. Unirii şi la str. Halelor, Piața Universității - la Teatrul Național, Calea Victoriei & Valter Mărăcineanu, Calea Giulești 38, Șos. Alexandriei nr. 5 - Piața Rahova, Calea Victoriei, la Casa Centrală a Armatei şi pe Șos. Mihai Bravu la Magazinul Obor. Tunelurile de răcorire funcționează zilnic între 10:00-22:00, iar noaptea (între 21:00-5:00) sunt iluminate. (O.N.)