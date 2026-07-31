Destinațiile răcoroase, tot mai căutate

Confruntaţi cu valurile de căldură intensă din această vară, turiştii se îndreaptă şi către destinaţii mai răcoroase, scrie AFP, căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de exemplu, crescând cu 246% de la sosirea primului val de căldură în mai, iar cele pentru Dublin, Irlanda, cu 151%. Dar această re­orientare către destinații mai reci nu modifică substanțial geografia turismului internaţional, deoarece alegerile oamenilor depind și de alţi factori, precum preţul, iar sudul Europei, mai puţin costisitor decât nordul, rămâne încă o destinaţie de top. Specialiştii mizează pe o redistribuire sezonieră a turismului, călătoriile către ţări mai calde urmând să migreze spre primăvară sau toamnă pentru a evita atât turismul excesiv, cât şi căldura apăsătoare.