Banca Naţională a României a lansat, recent, în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema „Hortensia Papadat-Bengescu - 150 de ani de la naştere”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă o
Destinațiile răcoroase, tot mai căutate
Confruntaţi cu valurile de căldură intensă din această vară, turiştii se îndreaptă şi către destinaţii mai răcoroase, scrie AFP, căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de exemplu, crescând cu 246% de la sosirea primului val de căldură în mai, iar cele pentru Dublin, Irlanda, cu 151%. Dar această reorientare către destinații mai reci nu modifică substanțial geografia turismului internaţional, deoarece alegerile oamenilor depind și de alţi factori, precum preţul, iar sudul Europei, mai puţin costisitor decât nordul, rămâne încă o destinaţie de top. Specialiştii mizează pe o redistribuire sezonieră a turismului, călătoriile către ţări mai calde urmând să migreze spre primăvară sau toamnă pentru a evita atât turismul excesiv, cât şi căldura apăsătoare.