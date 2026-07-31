Criză a migranților în Ceuta, Spania

Data: 03 August 2026

Haosul provocat de intrarea forțată, săptămâna trecută, a zeci de mii de migranți în orașul autonom spaniol Ceuta din nordul Africii, care are graniță terestră cu Marocul, a declanșat un val de critici la adresa politicilor privind migrația ale premierului Pedro Sánchez, scrie Politico. Lui Sanchez i se repro­șează că a încurajat migrația necontrolată după ce a lansat un program care permite azilanților ilegali să solicite legalizarea statutului lor și să rămână în Spania. Peste 500.000 au depus cereri până acum.

Sosirile la Ceuta, atât pe mare, cât și pe uscat, au început miercuri, s-au intensificat joi, iar vineri au avut loc ciocniri violente între forțele de ordine marocane și oamenii care au vrut să forțeze gardul despărțitor de la graniță. Scene similare au avut loc la punctul de trecere Beni Ansar din Maroc, unde sute de tineri au încercat să intre în Melilla, un alt oraș autonom spaniol de pe continentul african, conform EFE.

Evenimentele au provocat reacții europene. „Situația demonstrează un singur lucru: pactul privind migrația și regulamentul privind returnarea trebuie aplicate astăzi, nu mâine”, a postat pe X președin­tele Partidului Popular European, Manfred Weber.

Cele mai dure poziții au venit din Italia, care e gata să ia „măsuri extraordinare” pentru a-și apăra frontierele. „Imaginile care vin din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenin­țare reală la adresa securității frontierelor Europei”, a scris premierul Giorgia Meloni pe X. Susținută de vicepremierul Matteo Salvini și de ministrul de externe Antonio Tajani, Meloni a cerut închiderea spaţiului Schengen pentru Spania, potrivit Politico. (C.Z.)