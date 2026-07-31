Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Monedă dedicată Hortensiei Papadat-Bengescu

Monedă dedicată Hortensiei Papadat-Bengescu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 03 August 2026

Banca Naţională a României a lansat, recent, în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema „Hortensia Papadat-Bengescu - 150 de ani de la naştere”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă o compoziţie grafică inspirată de romanul „Concert din muzică de Bach” al scriitoarei şi valoarea nominală „10 lei”, iar reversul redă portretul cu numele Hortensia Papadat-Bengescu şi anii între care a trăit aceasta, respectiv 1876 şi 1955. Preţul de vânzare al monedei este 1.050 de lei cu TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate, iar tirajul este de 300 de piese. Prozatoarea şi autoarea dramatică Hortensia Papadat-Bengescu (n. 1876, Iveşti, judeţul Galaţi - d. 1955, Bucureşti) s-a remarcat prin acuitatea observaţiei şi prin complexitatea tehnicilor de analiză folosite în romanele sale, incluse printre reușitele de prestigiu ale prozei psihologice româneşti, conform biografiei de pe site-ul icr.ro.

Citeşte mai multe despre:   BNR
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială