Monedă dedicată Hortensiei Papadat-Bengescu

Banca Naţională a României a lansat, recent, în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema „Hortensia Papadat-Bengescu - 150 de ani de la naştere”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă o compoziţie grafică inspirată de romanul „Concert din muzică de Bach” al scriitoarei şi valoarea nominală „10 lei”, iar reversul redă portretul cu numele Hortensia Papadat-Bengescu şi anii între care a trăit aceasta, respectiv 1876 şi 1955. Preţul de vânzare al monedei este 1.050 de lei cu TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate, iar tirajul este de 300 de piese. Prozatoarea şi autoarea dramatică Hortensia Papadat-Bengescu (n. 1876, Iveşti, judeţul Galaţi - d. 1955, Bucureşti) s-a remarcat prin acuitatea observaţiei şi prin complexitatea tehnicilor de analiză folosite în romanele sale, incluse printre reușitele de prestigiu ale prozei psihologice româneşti, conform biografiei de pe site-ul icr.ro.