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Efecte ale scăderii Dunării în Ungaria

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Data: 03 August 2026

În urma scăderii record a apelor Dunării, guvernul ungar a decis închiderea temporară a centralei nucleare de la Paks și a cerut marilor consumatori de energie electrică și populației să-şi reducă în mod voluntar consumul de electricitate între orele 17:00 şi 22:00, potrivit Reuters. Premierul Peter Magyar a avertizat că, începând de luni, 3 august, situaţia sistemului energetic ar putea deveni „critică”, odată cu un val de căldură care ar urma să crească cu 20% cererea de electricitate. Pe fondul secetei, Dunărea a ajuns la niveluri minime record, perturbând de asemenea transporturile fluviale. (C.Z.)

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