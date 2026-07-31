Incendiile forestiere au îngrozit Europa

Data: 03 August 2026

Comisia Europeană (CE) vrea să facă o prioritate din rezilienţa în faţa incendiilor de vegetaţie, în contextul arderilor majore ­care se manifestă în Franţa, Spania, Grecia și Italia, la care capacitatea de reacţie s-a dovedit insuficientă, şi pe fondul previziunilor care arată că astfel de tragedii riscă să se repete în anii viitori.

„Trebuie să facem mai mult în ceea ce priveşte gestionarea cauzelor, prin integrarea diferitelor politici ale statelor membre care să diminueze riscul ca vegetaţia să ia foc în sezonul de vară”, au transmis surse din cadrul Comisiei Europene.

În propunerea CE privind ­viitorul buget multianual, există o alocare de 35% pentru rezistenţa la schimbările climatice, iar acest lucru include deja adaptarea la fenomenele meteorologice cauzate de schimbările climatice. „O altă noutate în noul Cadru Financiar Multianual este că vom facilita accesul regiunilor la finanţare în urma evenimentelor meteorologice extreme, deoarece, evident, cea mai mare parte a lucrărilor de reparaţii va fi efectuată de comunităţile locale”, au adăugat sursele citate.

Comisia precizează că va propune Consiliului gestionarea integrată a riscului de incendii de vegetaţie, dar și consolidarea şi extinderea rescEU, adică a flotei proprii. În prezent, flota permanentă rescEU din cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă este de 12 avioane Canadair şi 5 elicoptere. „Direcţia este destul de clară. Este vorba de o prevenire mai bună, o informare mai bună şi o capacitate comună mai puternică, astfel încât să fim pregătiţi pentru că, din păcate, trebuie să luăm în considerare că aceste crize ar putea deveni aproape anuale”, au completat sursele de la Bruxelles.

Spania şi Franţa, unde incendiile de vegetaţie au dus la strămutarea a peste 300.000 de persoane, au primit avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor din alte ţări europene, a mai anunţat Comisia Europeană. Șapte avioane şi patru elicoptere din Cehia, Croaţia, Portugalia, Slovacia, Suedia, Germania și Turcia au fost trimise în Franţa. Spania a primit şase avioane din Grecia, Italia şi Turcia, pe lângă echipe terestre din Portugalia.

Incendii grave, favorizate de vântul deosebit de puternic, se manifestă în insula greacă Creta, unde circa 8.000 de persoane au fost evacuate, iar trei pompieri și-au pierdut viața, potrivit AFP.

În Spania, erau active săptămâna trecută 10 incendii de vegetaţie de intensităţi diferite, dar situaţia de ansamblu s-a îmbunătăţit, restricţiile privind evacuările şi rămânerea la domiciliu fiind ridicate în multe zone. În Franța, aproximativ 2.200 de pompieri încă luptă împotriva unui uriaş incendiu pe coasta de sud-vest, care a afectat circa 42.000 de hectare, informează DPA. (C.Z.)