Apel pentru proiecte de mediu în acvacultură

Data: 31 Iulie 2026

Fermele de acvacultură aflate în exploatare activă, care practică acvacultură extensivă sau semi-intensivă în bazine de pământ sau lacuri de acumulare, pot aplica în cadrul unui apel deschis vineri, 24 iulie, care dispune de un buget de 14 milioane de euro pentru proiecte ce vizează servicii de mediu, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanţare se depun online, prin sistemul MySMIS2021, cu semnătură electronică, până la 6 septembrie 2026.

Sprijinul se acordă pentru serviciile de mediu furnizate de amenajările piscicole, prin sechestrarea carbonului în sedimente, în luciul de apă şi prin vegetaţia acvatică (macrofite). Compensația se acordă pentru anii calendaristici întregi din perioada 2022-2026 în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului. Printre condiţii se regăsesc: existenţa unei licenţe de acvacultură şi a unei autorizaţii de mediu valabile, vizată anual; desfăşurarea efectivă a activităţii de acvacultură; o producţie comercializată între 50 şi 1.500 kg/ha/an, în raport cu suprafaţa eligibilă efectivă; evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi suprafaţă, aceeaşi perioadă şi aceleaşi servicii de mediu.

Apelul se adresează „fermelor de acvacultură aflate în exploatare activă, care practică acvacultură extensivă sau semi-intensivă în bazine de pământ ori lacuri de acumulare. Simpla deţinere a unui luciu de apă, în lipsa desfăşurării activităţii de acvacultură, nu este eligibilă pentru acordarea compensaţiei”, precizează ministerul, potrivit Agerpres. Compensaţia anuală este de 174,92 euro/ha/an pentru acvacultura extensivă, respectiv de 97,18 euro/ha/an pentru acvacultura semi-intensivă. (C.Z.)