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Suprafețe cu grâu calamitate de secetă

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Data: 24 Iulie 2026

Din cele 95.121 ha cultivate cu grâu în județul Arad, circa 32.296 ha, o treime, au fost declarate calamitate de către fermierii care au depus înştiinţări privind pagubele suferite, potrivit unui raport al Direcţiei pentru Agricultură privind seceta publicat pe site-ul Prefecturii Arad. Cele mai mari suprafețe cu grâu compromise sunt în vestul judeţului: Pecica (10.298 ha), Nădlac (5.907 ha) şi Semlac (4.962 ha). În total, 760 de fermieri au anunțat un total de 51.300 ha afectate de secetă. Pe lângă grâu, sunt pagube la rapiţă (13.487 ha - 32% din culturi), orz (4.004 ha - 22%), orzoaică (716 ha - 18%). (C.Z.)

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