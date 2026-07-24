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Creștere a insolvențelor în agricultură

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Data: 31 Iulie 2026

Pe fondul volatilității prețului la cereale, al secetei şi al scumpirii energiei şi îngrăşămintelor, agricultura românească traversează o perioadă dificilă. În primele 6 luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul companiilor din domeniu intrate în insolvenţă aproape s-a dublat, arată o analiză de specialitate. Riscul se manifestă acut în Bacău, Hunedoara, Vaslui, dar şi în judeţe cu profil agricol intensiv, cum sunt Timiş, Arad, Constanţa, Teleorman, Brăila.

Insolvenţele firmelor din domeniul agricol au înregistrat o creştere de 80%, de la 127 de cazuri în semestrul I din 2025 la 226 în primele şase luni din acest an, potrivit analizei întocmite de compania CITR - specializată în restructurare şi insolvență -, pe baza datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a studiilor proprii. Mai mult, la jumătatea lunii aprilie 2026, numărul de insolvenţe atinsese deja nivelul înregistrat în tot semestrul I al anului trecut. În categoria companiilor mari, cu active de peste patru milioane de euro, numărul insolvenţelor a explodat, de la o singură companie la 19 în primele șase luni din 2026, față de aceeași perioadă din anul trecut. Cele 19 societăţi concentrează peste 235 de milioane de euro în active imobilizate, relevă analiza.

„Creşterea numărului de insolvenţe din sectorul agricol la şase luni reflectă o acumulare de presiuni structurale şi conjuncturale asupra fermierilor români. Marjele de profit s-au comprimat sub efectul combinat al volatilităţii preţurilor la cereale, al costurilor ridicate de producţie şi finanţare, dar şi al secetelor recurente, care afectează atât solul, cât şi deciziile de rotaţie a culturilor - o parte tot mai mare a fermierilor reorientându-se spre culturi de toamnă, mai stabile decât porumbul sau floarea-soarelui”, susţin analiştii CITR. La acești factori se adaugă presiunea importurilor de cereale din Ucraina şi scumpirea energiei şi îngrăşămintelor pe fondul tensiunilor geopolitice. 

Analiza de specialitate, derulată pe un eşantion reprezentativ de 3.700 de firme din agricultură, dintr-un total de 13.700 care şi-au depus bilanţul contabil şi au active de cel puţin un milion de euro, indică o vulnerabilitate structurală îngrijorătoare. Astfel, 40% dintre firme se află în zona de risc financiar ridicat, dintre care 631 de companii sunt în stare de insolvenţă iminentă, iar 855 sunt clasificate drept restructurabile, cu nevoie urgentă de măsuri de reorganizare. În clasamentul insolvenţelor companiilor mari, cu active de peste 4 milioane de euro, conduc judeţele Bacău şi Hunedoara, urmate de Vaslui, Bihor şi Ialomiţa. 

Starea de insolvabilitate a sectorului este reflectată şi de creditele cu garanţii de stat, utilizate masiv în agricultură în perioada 2020-2022, care au o rată a neperformanţei de 11,3%, mai arată raportul. (C.Z.)

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