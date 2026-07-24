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Creștere a valorii producției agricole

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Data: 31 Iulie 2026

Valoarea producţiei ramurii agricole a crescut în 2025 cu 8,5% comparativ cu anul precedent, totalizând 115,7 miliarde de lei preţuri curente, faţă de 100,5 miliarde în 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. 
Față de 2024, structura valorii în 2025 evidenţiază o creştere a ponderii producţiei vegetale la 58,7% (+3,7%) şi o scădere a celei animale la 38,2% (-3,6%). Serviciile au rămas la 3,1%. Pe culturi, au fost creşteri la plante uleioase (+3,6%), cereale (+1,5%) şi fructe şi struguri (+1,2%) şi scăderi la legume şi pepeni (-2,9%), plante de nutreţ (-1,4%) şi cartofi (-0,5%). (C.Z.)

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