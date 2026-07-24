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Plăți pentru 12.000 de rentieri

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Data: 31 Iulie 2026

Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate în perioada 1 martie - 28 iulie, fiind autorizaţi la plată aproape 12.000 de beneficiari, a informat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Până la 29 iulie, APIA a virat un total de 16,56 milioane de lei către 11.482 de rentieri agricoli, respectiv 385.017 lei către 472 de moştenitori. Termenul-limită de vizare este 31 august. (C.Z.)

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