Pe fondul volatilității prețului la cereale, al secetei şi al scumpirii energiei şi îngrăşămintelor, agricultura românească traversează o perioadă dificilă. În primele 6 luni, comparativ cu aceeași
Plăți pentru 12.000 de rentieri
Peste 17.000 de carnete de rentier agricol au fost vizate în perioada 1 martie - 28 iulie, fiind autorizaţi la plată aproape 12.000 de beneficiari, a informat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Până la 29 iulie, APIA a virat un total de 16,56 milioane de lei către 11.482 de rentieri agricoli, respectiv 385.017 lei către 472 de moştenitori. Termenul-limită de vizare este 31 august. (C.Z.)