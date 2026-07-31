Caniculă în toată ţara

Data: 04 August 2026

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) avertizează că valul de căldură extremă va persista în toată ţara până la finalul acestei săptămâni, temperaturile urmând să atingă chiar şi 40 de grade Celsius. Cele mai afectate judeţe sunt Bihor, Arad şi Satu-Mare, care se află sub incidenţa unui Cod roşu.

„În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în jude­țele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dea­lurile de Vest”, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie.

Începând de marți, 4 august, valul de căldură se va intensifica şi în Capitală, meteorologii estimând că se vor înregistra temperaturi de 38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nopţile, spun specialiştii ANM, vor fi tropicale, cu valori minime de 20-21 de grade.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recomandă populaţiei să evite expunerea prelungită la soare şi efortul fizic în orele de vârf, să rămână, pe cât posibil, în spaţii răcoroase şi să se hidrateze în mod adecvat, la intervale regulate de timp, chiar şi fără a apărea senzaţia de sete.

„Verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile şi nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute”, avertizează IGSU. (O.N.)