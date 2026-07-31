Ministerul Mediului şi Fundaţia Conservation Carpathia au lansat „Parcurile Generaţiilor”, prima campanie de promovare a parcurilor naţionale ale României. Prin acest demers, românii sunt invitaţi să
O nouă sesiune a bacalaureatului
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an a început ieri cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
Probele orale continuă pe parcursul întregii săptămâni, urmând ca luni, 10 august, absolvenţii să susţină proba scrisă la Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului se va desfăşura pe 11 august, cea la alegere a profilului și specializării pe 12 august, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă pe 13 august. Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august. (O.N.)