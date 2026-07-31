Ministerul Mediului şi Fundaţia Conservation Carpathia au lansat „Parcurile Generaţiilor”, prima campanie de promovare a parcurilor naţionale ale României. Prin acest demers, românii sunt invitaţi să descopere ce este şi de ce este atât de valoros un parc naţional, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului.

„România are parcuri naţionale cu o istorie de aproape un secol: Retezatul, primul parc naţional al ţării, a fost înfiinţat în 1935. Şi totuşi, datele recente ne arată că prea puţini români ştiu ce înseamnă cu adevărat un parc naţional şi ce rol are el pentru natură, climă, apă, comunităţi şi economie locală. (…) Campania «Parcurile Generaţiilor» face exact acest lucru: aduce parcurile naţionale mai aproape de public şi explică, într-un limbaj accesibil, de ce aceste spaţii sunt atât de importante pentru România”, a declarat ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.

România are 13 parcuri naţionale, care protejează peste 317.500 de hectare de păduri, munţi, chei, peşteri şi habitate naturale. Aceste ecosisteme conservă specii rare şi contribuie la protejarea unui patrimoniu natural de importanţă europeană. De asemenea, păstrează apa în natură, reduc efectele secetei şi ale inundaţiilor, răcoresc aerul în perioadele de caniculă şi contribuie la adaptarea la schimbările climatice. În acelaşi timp, ele susţin dezvoltarea comunităţilor locale prin turism responsabil, locuri de muncă şi servicii dedicate vizitatorilor. „Deşi mulţi români spun că au vizitat un parc naţional, majoritatea confundă aceste arii protejate cu alte tipuri de rezervaţii sau zone naturale, iar peste 80% nu cunosc caracteristicile care le diferenţiază”, arată Ministerul Mediului.