Fraudă online cu identitatea Poliţiei Române 

Data: 04 August 2026

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) avertizează că în spaţiul online se desfăşoară o campanie de fraudă în care infractorii se folosesc de identitatea Poliţiei Române şi a altor instituţii publice. „În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la «Poliția Română» și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză”, informează IGPR, care subliniază că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plății. Cetăţenii sunt sfătuiţi să se informeze în prealabil, să nu divulge date personale bancare şi să raporteze tentativele de fraudă către autoritățile competente. (O.N.)