Cele mai populare obiective turistice ale Maramureșului

Raftingul pe râul Lăpuş, călătoria cu trenul Mocăniţa şi o excursie de o zi în Parcul Natural sunt cele mai căutate atracţii din zona Maramureşului, în vacanţa de vară. „Am observat o nouă tendinţă în rândul turiştilor români care au ales ca destinaţie Maramureşul, în lunile iulie și august; aceştia preferă ieşirile pe munte, în Parcul Natural Munţii Maramureşului. (...) De ce? Pentru că, în ultimii ani, căile de acces spre parc sunt întreţinute, o parte au fost marcate, iar odată ajunşi pe crestele munţilor, peisajul e de vis, într-o zi cu cer senin şi vizibilitate atmosferică bună. (...) Accesul spre parc se poate efectua plecând din Valea Vişeului, Repedea sau Poienile de sub Munte”, spune Livia Sima, preşedinta Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), filiala Maramureş, citată de Agerpres.

În creștere este și numărul tinerilor pasionați de rafting, care vin special în Maramureş pentru a practica acest sport de relaxare pe râul Lăpuș. Reprezentanta ANTREC a men­țio­nat și călătoria cu trenul cu aburi: „Mocăniţa a ajuns să se identifice cu Maramureşul încă de la începutul turismului rural, prin anii ‘90. Anual, mii de turişti ajung special la Vişeu de Sus pentru a se îmbarca într-o călătorie de o zi cu Mocăniţa”. Conform datelor ANTREC, judeţul Maramureş este vizitat, anual, de peste 30.000 de turişti români şi străini.