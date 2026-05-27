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Raport despre românii  din Marea Britanie

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Data: 04 Iunie 2026

Primul raport despre contribuţia diasporei române în Marea Britanie va fi prezentat la 2 iulie în Parlamentul britanic, a declarat, marţi, ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti, Giles Portman, în cadrul unei conferinţe de presă dedicate ediţiei a II-a a „Diplomacy in Fashion”. „Sunt 1,3 milioane de români care trăiesc în Regatul Unit şi mă bucur că în iulie voi merge la Londra, pentru că pe 2 iulie va fi lansat primul raport cuprinzător despre contribuţia diasporei române în Marea Britanie. O să îl publicăm şi o să îl discutăm în Parlamentul britanic pe 2 iulie”, a afirmat acesta, potrivit Agerpres. (C.Z.)

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