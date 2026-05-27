Un preot și trei profesori, toți etnici români din Ucraina, au fost decoraţi de preşedintele României, Nicuşor Dan, în semn de apreciere pentru protejarea drepturilor lingvistice şi educaţionale ale
Raport despre românii din Marea Britanie
Primul raport despre contribuţia diasporei române în Marea Britanie va fi prezentat la 2 iulie în Parlamentul britanic, a declarat, marţi, ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti, Giles Portman, în cadrul unei conferinţe de presă dedicate ediţiei a II-a a „Diplomacy in Fashion”. „Sunt 1,3 milioane de români care trăiesc în Regatul Unit şi mă bucur că în iulie voi merge la Londra, pentru că pe 2 iulie va fi lansat primul raport cuprinzător despre contribuţia diasporei române în Marea Britanie. O să îl publicăm şi o să îl discutăm în Parlamentul britanic pe 2 iulie”, a afirmat acesta, potrivit Agerpres. (C.Z.)