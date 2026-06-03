Fiecare donare de sânge poate salva trei vieți

Data: 10 Iunie 2026

Crucea Roşie Română și Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină au lansat, în preajma Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, celebrată la 14 iunie, o campanie de promovare a donării voluntare şi regulate de sânge și invită populația să facă acest gest umanitar mâine, 11 iunie. La Vaslui vor avea loc un maraton de donare de sânge şi o festivitate de premiere a donatorilor fideli. Anul trecut, doar 350.000 de persoane au trecut pragul centrelor de transfuzie pentru a dona.

Campania „Faci bine, te simţi bine. Donează! Sânge pentru viaţă” a pornit de la realitatea că nevoia de sânge este permanentă, iar fiecare donare poate salva până la trei vieţi. Sângele şi componentele sanguine sunt indispensabile în tratarea pacienţilor cu afecţiuni grave, a victimelor accidentelor, a persoanelor care necesită intervenţii chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, a transmis Crucea Roşie Română, potrivit Agerpres.

În 2025, la nivel național, s-au înregistrat 352.000 de donatori unici, reprezentând 3,3% din ­populaţia eligibilă pentru acest gest umanitar, procent care situează România în media europeană (între 3 și 5%). Donatorul tipic de sânge din țara noastră este adult cu vârsta între 35 şi 45 de ani, activ profesional, cu un nivel educaţional mediu sau superior, într-o stare bună de sănătate, predominant din mediul urban, unde accesul la centrele de transfuzie este mai facil.

„În România, vorbim prea des despre donarea de sânge doar atunci când apare o urgenţă, un accident, o tragedie. Dar trebuie să înţelegem că nevoia de sânge există în fiecare zi, în spitale, pentru pacienţi care nu ajung la ştiri, dar pentru care o pungă de sânge poate însemna diferenţa dintre viaţă şi moarte. De aceea, mesajul nostru este simplu: să facem din donare un gest firesc, repetat, responsabil”, a declarat Adrian Halpert, director general la Crucea Roşie Română. El a anunțat că, mâine, angajaţii, voluntarii şi colaboratorii organi­zației vor dona sânge și i-a invitat pe toţi cei care pot să facă același lucru.

La rândul său, directorul general al Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C. T. Nicolau”, Tania Bălaşa Mihalcia, a subliniat că donarea voluntară şi regulată rămâne esenţială pentru funcţionarea sistemului de sănătate. „Prin această campanie, ne dorim să transmitem un mesaj simplu: fiecare donare contează, iar fiecare donator poate face diferenţa între viaţă şi moarte pentru mai mulţi pacienţi”, a spus Tania Bălaşa Mihalcia.

În județul Vaslui, unde numărul de donatori a scăzut în ultima perioadă și criza de sânge s-a ­accentuat în unităţile sanitare, Centrul de Transfuzie Sanguină şi Consiliul Judeţean vor organiza mâine și poimâine mai multe evenimente care includ un maraton de donare, iar Centrul de Transfuzie din Bârlad va avea program extins, au transmis reprezentanţii CJ Vaslui, pe pagina de Facebook a instituției. (C.Z.)